واشنطن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو، اليوم في وارسو، وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط .وأعرب بومبيو عن شكره لوزير الخارجية اليمني، على استمرار تعاون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.وشدد وزير الخارجية الأميركي، على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت في السويد بسرعة، والاستمرار في العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس في دفع العملية السياسية.كما ناقش الجانبان، الجهود المبذولة للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع الإنساني.// انتهى //23:14ت م0270