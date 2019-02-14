لندن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسخسرت الحكومة البريطانية اليوم في عملية تصويت البرلمان ضد خطتها حول كيفية إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).وصوت 303 نواب بمجلس العموم من مختلف الأحزاب مقابل 258 صوتاً ضد مقترح أن البرلمان يجدد تأييده للمقاربة التي تبنتها الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي وأيّدها البرلمان في تصويت 29 يناير الماضي.ولا يحمل التصويت أي إلزام للحكومة، حيث أنه تصويت معنوي من شأنه أن يُعقد من مهمة رئيسة الوزراء في محاولاتها إقناع الأوروبيين بإعادة فتح المفاوضات لتعويض آلية التجارة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.// انتهى //23:23ت م0273