الرباط 09 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس اليوم بالرباط كلا من رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس ، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها أمس للمملكة المغربية.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها، وتعزيز الاستثمارات الإسبانية بالمغرب.// انتهى //23:27ت م0274