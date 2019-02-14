سياسي / العاهل الإسباني يستقبل رئيس الحكومة المغربية
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرباط 09 جمادى الاخرة 1440 ه موافق 14 فبراير 2019 م واس
التقى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس اليوم بالرباط كلا من رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس ، ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها أمس للمملكة المغربية.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها، وتعزيز الاستثمارات الإسبانية بالمغرب.
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23:27ت م
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