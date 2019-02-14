الصياهد 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستأهلت فردية سمو الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن الملقبة " السعودية " إلى المراحل الثانية بمهرجان الملك عبدالعزيز المقام في الصياهد، ضمن 10 فرديات تجاوزت لجان السن والتشبيه والوسم واللجان الأولية، في شوط فرديات الدق مجاهيم، على أن تعرض غدًا على اللجان الطبية قبل إكمال مسيرتها للعروض النهائية، لتسجل المشاركة النسائية الأولى في عالم منافسات الإبل.وكانت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن، قد أبرمت صفقة الفردية السعودية ديسمبر الماضي من مهرجان الظفرة، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ونصف، من مالكها السابق سالم بن هويمل العامري، مالك الإبل الإماراتي.وأوضحت الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن أن علاقتها مع الإبل تعد مميزة من خلال عشق والدها لتفاصيلها وحديثه المستمر عنها، بالإضافة إلى اهتمام إخوانها بمنقية والدها "نوادر الخليج" ودخولها هذا المجال.وأشارت إلى أن تفعيل دور المرأة دفعها إلى أن تكون من أوائل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بالإضافة للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات الذي يرى أن المزاين جزء من ذلك الدعم حفظًا لموروث مملكتنا الحبيبة.// انتهى//23:28ت م0275