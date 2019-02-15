الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستغلب فريق الجيل على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب الجولة 19 من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم.ورفع الجيل رصيده بعد هذه المباراة إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الخليج عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة غداً بست مباريات تجمع الفتح والهلال، هجر والاتحاد، الاتفاق والنصر، القادسية والأهلي، الشباب والباطن، الوحدة والتسامح.// انتهى//00:05ت م0283