الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حفل تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمنطقة الرياض.وأشاد معاليه بالنهضة الشاملة التي تحظى بها الرياض ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، التي تجلت في المشروعات التي تم تدشينها وإطلاقها مساء أمس.وأشار إلى التوجيه الكريم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.ودعا سحمي بن شويمي الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها.‏// انتهى //00:13ت م0285