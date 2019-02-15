تبوك 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسشهد جناح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي المصاحب لفعاليات معرض " وزارة الدفاع " الذي يقام في ميدان العروض العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية , ويستمر لمدة خمسة أيام , توافد أعدادٍ كبيرة من الزوار الذين حرصوا على رؤية المعروضات من الصواريخ والمدفعيات والأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي تعرضها وحدات قوات الدفاع الجوي , ولفتت العروض المرئية لاعتراض الصواريخ أنظار الزوار الذين عبروا عن مدى إعجابهم واعتزازهم بما وصلت إليه قوات الدفاع الجوي من تطور وقوة .وقدم الضباط والأفراد شرحًا وافيًا للزوار عن الأسلحة وأبرز استخداماتها ومميزاتها ، كما تم منح الزوار فرصة التقاط صور تذكارية مع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.فيما جذب الركن الجوي الزوار بعرضه لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "الباتريوت"، والأنظمة الأخرى المضادة للصواريخ , حيث قدم ضباط وأفراد الدفاع الجوي شرحًا وافيًا عن عمل صواريخ الباتريوت المضادة , مبيناً الجناح بإمكاناته وأركانه للزوار مدى الإمكانيات التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لحماية أجواء المملكة ،كما مكنت قوات الدفاع الجوي الزوار من مشاهدة بعض أسلحتها الثقيلة في الساحة الخارجية لمعرض وزارة الدفاع .إلى هذا يستمر معرض " وزارة الدفاع " في تقديم فعالياته حتى الأحد المقبل , الذي يشتمل على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ماتوصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها .// انتهى //00:34ت م0288