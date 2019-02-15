ياوندي 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مساء اليوم ، على هامش زيارته لجمهورية الكاميرون، وفدًا طبيًا سعوديًا تطويعًا يعمل جراحات إزالة الماء الأبيض (الساد) لأكثر من 300 مريض في مدينة مروا، عاصمة إقليم أقصى الشمال بالكاميرون.وقال معاليه : "إن هذا العمل ليس بغريب على أبناء وبنات المملكة الذين تربوا على منهج الكتاب والسنة، وعلى حبهم وولائهم لدينهم ومليكهم ووطنهم ، وينشرون تعاليم دينهم السمح، ورسالة وثقافة وطنهم الإنسانية، التي جاءت منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ، وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك المملكة -رحمهمالله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .تجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبي السعودي التطوعي، يضم 6 أطباء عيون، وطبيب تخدير، وطبيب نفسي، وطبيب أشعة تداخلية، وصيدلي.// انتهى //01:08ت م0292