عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدولي
القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني
ولي العهد يعزي رئيس الوزراء اليمني في وفاة والده
ولي العهد يرعى الحفل الفروسي الكبير على كأسي سموه اليوم
مشروعات منطقة الرياض شاملة وملبية لتطلعات السكان والزوار .. العاصمة وجهة عالمية حضارياً وسياسياً
العاصمة أسرع مدن المنطقة نمواً وأفضلها ازدهاراً وأعلاها جودة في بنيتها التحتية ومقوماتها الحضارية
الملك سلمان أسس الرياض الحديثة وجعلها رقمًا صعبًا في الريادة
عبدالله بن بندر: مشروعات الرياض امتداد للتنمية الشاملة
أمير الرياض ونائبه يشكران خادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناء
مختصون اجتماعيون: إطلاق السجناء المعسرين لفته كريمة أبوية تمنح فرصة ثانية لتصحيح مسار حياتهم
وزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاً
وزير الخارجية الباكستاني: المملكة تقف معنا وعهد جديد من العلاقات .. شراكة سعودية - باكستانية بـ32 مليار دولار
مجلس الشيوخ الباكستاني: زيارة ولي العهد ستغير خارطة التحالفات الدولية
خالد بن سلمان : النظام الإيراني يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية
«التحالف»: لم يسجل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم
داعش ينحسر شرق سورية
تركيا توقف 52 سورياً
سباق رئاسي محموم في نيجيريا
// يتبع //
06:02ت م
0003