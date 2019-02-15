الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف مؤتمر الطيران المدني الدوليالقيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطنيولي العهد يعزي رئيس الوزراء اليمني في وفاة والدهولي العهد يرعى الحفل الفروسي الكبير على كأسي سموه اليوممشروعات منطقة الرياض شاملة وملبية لتطلعات السكان والزوار .. العاصمة وجهة عالمية حضارياً وسياسياًالعاصمة أسرع مدن المنطقة نمواً وأفضلها ازدهاراً وأعلاها جودة في بنيتها التحتية ومقوماتها الحضاريةالملك سلمان أسس الرياض الحديثة وجعلها رقمًا صعبًا في الريادةعبدالله بن بندر: مشروعات الرياض امتداد للتنمية الشاملةأمير الرياض ونائبه يشكران خادم الحرمين بمناسبة إطلاق سراح السجناءمختصون اجتماعيون: إطلاق السجناء المعسرين لفته كريمة أبوية تمنح فرصة ثانية لتصحيح مسار حياتهموزير الخارجية يستقبل سفراء خادم الحرمين المعينين حديثاًوزير الخارجية الباكستاني: المملكة تقف معنا وعهد جديد من العلاقات .. شراكة سعودية - باكستانية بـ32 مليار دولارمجلس الشيوخ الباكستاني: زيارة ولي العهد ستغير خارطة التحالفات الدوليةخالد بن سلمان : النظام الإيراني يبدد أموال شعبه في دعم الإرهاب والتطرف والطائفية«التحالف»: لم يسجل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولمداعش ينحسر شرق سوريةتركيا توقف 52 سورياًسباق رئاسي محموم في نيجيريا// يتبع //06:02ت م0003