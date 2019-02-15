وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي .وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإبهار الحضاري ): عرس تنموي كبير عاشته منطقة الرياض بتدشين خادم الحرمين 1281 مشروعاً تنموياً كلفتها 82 مليار ريال.في عمر التنمية والسباق إلى الحضارة والتطوير تقضي الأمم أوقاتاً طويلة لتصل نهضتها إلى مستويات مقنعة، إلا أن الرياض اجتازت في قفزاتها التنموية عقوداً زمنية اختصرت عمر النهضة خلالها إلى سنوات قليلة لتحقق أرقاماً فلكية في نسب الإعمار والصناعة والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة من تعليم وصحة وشبكات طرق نقل وغيرها.وتابعت : هذا الإبهار الحضاري يقف خلفه رائد التطوير المبدع سلمان بن عبدالعزيز، الذي لا يكاد يُذكر اسم الرياض إلا ويرتبط اسمه بكل منجز وابتكار وإلهام عاشته وتعيشه هذه المنطقة الضاربة في عروق التاريخ.من عاصر الرياض قديماً ويراها الآن يقف عقله في حيرة من سرعة نمو هذه المدينة العاصمة السياسية التي تشع خيراً وإنسانية وعطاء.بدءاً من منطقة قصر الحكم انطلقت عجلة التنمية والتطوير ليعم التحديث والتطوير جميع محافظات ومراكز منطقة الرياض، فالجميع يتذكر تلك المباني الطينية العتيقة التي حلت مكانها المنشآت الحديثة التي هندسها معماريون عالميون.وواصلت : إن ما يتم في جوهرة العواصم العربية من نماء هو نتاج طبيعي لجهود جبارة بذلتها القيادة التي تسعى لإسعاد مواطنيها والمقيمين على أرض هذه البلاد الطاهرة التي تخصص أرقاماً كبيرة من ميزانيتها السنوية للتنمية الشاملة المتوازنة لكل المدن والقرى.وختمت : إنه نموذج سعودي ذو طابع خاص مميز في أدائه وعطائه الذي حقق تواجداً ساطعاً في سماء التحضر والتطور عجزت عن مجاراته أنظمة همها استهداف الدول والشعوب في استقرارها وأمنها وتفتيت مليارات الدولارات من قوت شعوبها على مشروعات ظلامية شرقاً وغرباً.// يتبع //06:02ت م0004