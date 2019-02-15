و كتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( مشروعات عملاقة وذاكرة الرياض): منذ أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أميرا للرياض وهي تشهد سلسلة من المشروعات التنموية العملاقة، وقد كان آخرها تدشينه مساء أمس الأول 1281 مشروعا في هذه المدينة بأكثر من 82 مليار ريال، وإطلاق تلك المشروعات النهضوية الكبرى التي تغطي كافة القطاعات التنموية بالرياض ترسم مسيرته - حفظه الله - في قيادة منطقة الرياض إلى أن أضحت بالصورة الرائعة التي يشهدها كل مواطن ومقيم، وهي صورة تفخر بها هذه المنطقة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل عنايته واهتمامه، وهو الذي نشأ بين أحضانها وصنع أمجادها الكبرى ضمن ملحمة وطنية تنموية سوف تذكرها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز.وتدشينه - حفظه الله - لتلك المشروعات الضخمة له أكبر وأعمق الأثر في صناعة الدوافع نحو مزيد من العمل والعطاء لهذه المنطقة الغالية أسوة ببقية مناطق المملكة، ترسم الرؤى الواضحة لمستقبل واعد ينتظر المملكة، بفضل الله ثم بفضل تخطيطات القيادة الرشيدة، ليبقى هذا الوطن المعطاء شامخا بفعل امتداد مسيرة البناء والعطاء والرخاء المشهودة.واسترسلت : وما تلك المشروعات الهائلة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين إلا ثمرة من ثمار غرسه اليانع ورعايته الكريمة وحرصه على نشر عوامل الخير والنماء في ربوع هذا الوطن، ضمن مسيرة تنموية هائلة جاءت تفاصيلها وجزئياتها في بنود رؤية المملكة الطموح 2030، لتغدو خطوات التطوير والتحديث سمة مشهودة في مختلف مشروعات الدولة في عهد ميمون، تسابق المملكة فيه الزمن للوصول الى أرفع درجات وغايات النهضة المرجوة في زمن قياسي من عمر تقدم الأمم والشعوب.وبإنفاذ تلك المشروعات فإن المملكة تسارع الخطى لتعزيز مكانتها الكبرى بين دول العالم المتقدمة، واستثمار كافة إمكاناتها وقدراتها ومقوماتها لصناعة مستقبلها المشرق المنشود، وفقا لتلك الخطوات التنموية المباركة التي وضع بموجبها خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لألف ومائتين وواحد وثمانين مشروعا، تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال لتغطية سائر قطاعات التنمية المتصاعدة بمنطقة الرياض.وإزاء هذه الخطوة المباركة فإن هذا الوطن يتطلع إلى بناء مستقبل واعد يزخر بمنجزات كبرى في مختلف القطاعات النهضوية، ومن بينها ما تشهده الرياض في عهد المملكة الميمون من قفزات تنموية هائلة، تعيد إلى الذاكرة المسؤوليات الضخمة التي تحملها خادم الحرمين الشريفين منذ تعيينه أميرا لمنطقة الرياض، التي حولها بفضل جهوده المثمرة إلى واحدة من أكبر الحواضر العالمية الرائدة الزاخرة بقدرات تنافسية، سوف يتحقق معها المزيد من الإنجازات لهذه المنطقة في ظل رؤية المملكة الطموح 2030.//يتبع//06:02ت م0005