واشنطن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري و يهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا ساريًا.وأيد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128 ، فيما أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتا مقابل 16 .ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأمريكية المكسيكية لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار.وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيوقع مشروع القانون، لكنه سيعلن أيضًا حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.// انتهى //06:20ت م0008