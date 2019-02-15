واشنطن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأدانت الولايات المتحدة الامريكية بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة للشرطة الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير أمس.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان له "إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لقوات الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية في ولاية جامو و كشمير الهندية".وأعرب المسؤول الأمريكي عن التعازي القلبية لأسر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.وأكد التزام بلاده الكامل بالعمل مع الحكومة الهندية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله داعيًا جميع الدول إلى عدم دعم الإرهابيين وتوفير المكان الآمن لهم.// انتهى //07:00ت م0009