طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 44ر253 نقطة ، أو 20ر1% ، ليصل إلى 27ر20886 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر14 نقطة، أو 92ر0% ، ليصل إلى 16ر1575 نقطة.// انتهى //07:03ت م0010