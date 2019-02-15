اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 44ر253 نقطة ، أو 20ر1% ، ليصل إلى 27ر20886 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر14 نقطة، أو 92ر0% ، ليصل إلى 16ر1575 نقطة.
// انتهى //
07:03ت م
0010