الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ووقوفها إلى جانب جمهورية الهند الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //08:37ت م0013