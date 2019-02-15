هروب 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبده، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، أعضاء لجنة إصلاح ذات البين الفاعلين بالمحافظة، وجرى تكريمهم على إنجازاتهم في حل قضايا الخلافات والنزاعات.وعبر المحافظ ، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على دورهم الفاعل وإسهامهم في العديد من الملفات والقضايا على مستوى المحافظة .من جانبهم عد أعضاء اللجنة التكريم حافز لتقديم المزيد من العمل و بذل العطاء في سبيل إنهاء المعاملات التي يتم تحويلها إلى اللجنة .// انتهى //09:20ت م0014