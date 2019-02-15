عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلادها
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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