لندن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مبرزةً خسارة الحكومة البريطانية أمس عملية تصويت البرلمان ضد خطتها حول كيفية إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل.وذكرت الصحف أن 303 نائباً بمجلس العموم من مختلف الأحزاب صوتوا مقابل 258 صوتاً ضد مقترح أن يجدد البرلمان تأييده للمقاربة التي تبنتها الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي وأيّدها البرلمان في تصويت 29 يناير الماضي.وتوقعت أن تتصاعد المعركة السياسية في بريطانيا، حيث يُنتظر أن يدعم مجلس العموم مقترحا يمنع رئيسة الوزراء من تنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بحلول 29 مارس وهي نهاية المهلة الممنوحة لبريطانيا لتنفيذ الخروج.وأبرزت الصحف نتائج أعمال مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي انعقد في العاصمة البولندية وارسو، بإجماع دولي على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.ونقلت وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اجتماع وارسو بالتاريخي في مواجهة الخطر الإيراني، داعيا إيران إلى تغيير سلوكها.ونقلت الصحف إعلان تشيلي عزمها الانضمام إلى الملف المشترك الذي ستقدمه كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي للحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.// انتهى //10:14ت م0017