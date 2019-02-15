القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم موافقة مجلس النواب المصري بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس خلال 60 يومًا.وسلطت الضوء على الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا، للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد غدًا.وواكبت، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود قرية إسكاكا بالضفة الغربية، واعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية 8 فلسطينيين بمحافظة رام الله.وأشارت في الإطار ذاته، إلى إصابة العشرات من الطلاب الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من مدرسة طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.وأنبأت عن تمكن قوات الجيش الليبي من القبض على قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي بمدينة درنة.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 44 شرطي جراء انفجار سيارة ملغومة بالشطر الهندي من كشمير.// انتهى //10:31ت م0018