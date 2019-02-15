عام / بلدية صبيا تنفذ 369 جولة ميدانية خلال شهر
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
صبيا 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
نفذت بلدية محافظة صبيا خلال الشهر الماضي 369 جولة ميدانية على المحلات التجارية متنوعة الأنشطة بالمحافظة , ضمن برنامج "غذائكم أمانة" .
وأبان رئيس البلدية سفر بن سعد الشهراني أن الفرق الميدانية أغلقت خلال تلك الجولات 35 محلاً مخالفاً للأنظمة , وتسجيل 308 مخالفات منها عدم وجود تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو مخالفتها للأنظمة واللوائح، وتدني في مستوى النظافة .
وأفاد أنه تمت مصادرة 40 كيلو جراماً من الدجاج و2250 كيلو جراماً من الأسماك و45 كيلو جراماً من اللحوم و179 كيلو جراماً من الخضار والفواكه الفاسدة ، إضافة إلى مصادرة 285 طاولة خشب وحديد تستخدم في فرد وتقطيع العجين وتحضير الوجبات السريعة تظهر عليها علامات التلف وتتدنى مستوى نظافتها مما قد يشكل خطراً على صحة المستهلك.
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