إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تجديد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتابعت تطورات محادثات السلام الأفغانية وإمكانية استضافة باكستان الجولة المقبلة للمحادثات المباشرة بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.واهتمت بعزم باكستان والصين على نقل العلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية، وسرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وأخبرت عن توجه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى ألمانيا لتمثيل بلاده في مؤتمر الأمن العالمي في ميونخ.وتطرقت إلى لقاء وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك برئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة السريلانكية الفريق أول بحري رايندرا تشاندراسري لبحث أوجه التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.وأشارت إلى تكثيف أجهزة الأمن الباكستانية حملة ملاحقة العناصر الإرهابية للحد من وقوع أي أعمال إرهابية في جميع أنحاء باكستان.إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 45 وإصابة 38 ضحية لانفجار كبير وقع في قافلة شبه عسكرية على طريق سريع رئيس في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.كما تابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، حيث قتل سبعةٌ مسلحون من عناصر حركة طالبان جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان.// انتهى //11:02ت م0021