القاهرة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر827 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 56ر1 في المائة ليسجل مستوى 14984نقطة، وزاد مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 94ر2 في المائة ليبلغ مستوى 712 نقطة، وسجل مؤشر /إيجي اكس 100/ ارتفاعًا بنحو 7ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1799 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن انخفاض قيم التداول لتبلغ 2ر7 مليار جنيه من خلال تداول 061ر1 مليار ورقة منفذة على 147 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 61ر71% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 33ر20%، والعرب على 06ر8%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 59ر454 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 88ر14 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأخبر أن المؤسسات استحوذت على 55% من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 45%، مشيرًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 10ر116 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 750ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 703ر1 ألف سند تقريبًا.// انتهى //11:50ت م0023