بيروت 10 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واساستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابي المجرم الذي وقع في ولاية جامو وكشمير وتسبب بوفاة أكثر من أربعين فردا من القوات المسلحة الهندية وجرح عشرات آخرين.وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان أصدرته اليوم تضامن لبنان حكومة وشعبًا مع الهند الصديقة, مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الدموي, متمنية الشفاء العاجل للمصابين .// انتهى //11:55ت م0024