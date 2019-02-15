نجران 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران في شطر الطالبات،أمس فعاليات منوعة بمناسبة اليوم العالمي لليتيم، بحضور عضوات هيئة التدريس وعدد من الطالبات.واستضافة الجامعة مسؤولي جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران وعدد من الأيتام وقدمت لهم برامج ترفيهية وثقافية وألعاب حركية,فضلاً عن توزيع الهدايا .وأكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب لأنشطة الطالبات الدكتورة صباح الصبحي، أن الفعالية تأتي حرصاً من الجامعة على أهمية المشاركة في دعم العمل الخيري والإنساني، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للتذكير بهذه الفئة الغالية على قلوبنا،وحث مؤسسات وأفراد المجتمع لتقديم الرعاية لهم انطلاقاً من تعاليم ديننا الإسلامي بفضل كفالة ورعاية اليتيم .// انتهى //12:03ت م0027