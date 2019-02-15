عام / مركبة الفهد تلفت أنظار زوار معرض "الفهد.. روح وقيادة" بالكويت
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
لفتت مركبة الملك فهد - رحمة الله – أنظار زوار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - "الفهد.. روح القيادة" المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.
والمركبة المعروضة هي من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980 ، بيضاء اللون ، تحمل لوحة رقم 133036.
ويوثق عرض مرئي ذكرى الأخوة ، حين اصطحب الملك فهد - رحمه الله - في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت - رحمه الله - في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي.
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12:24ت م
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