الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسلفتت مركبة الملك فهد - رحمة الله – أنظار زوار وزائرات معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - "الفهد.. روح القيادة" المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت.والمركبة المعروضة هي من طراز "أولدز موبيل" موديل 1980 ، بيضاء اللون ، تحمل لوحة رقم 133036.ويوثق عرض مرئي ذكرى الأخوة ، حين اصطحب الملك فهد - رحمه الله - في هذه المركبة أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت - رحمه الله - في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي.// انتهى //12:24ت م0030