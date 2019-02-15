اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
انخفض مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " اليوم مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المستوى المتدني لأداء القطاع المالي والشركات المصدرة .
وانخفض المؤشر القياسي 1.1 % إلى 20900.63 نقطة، متراجعًا عن أعلى مستوى في شهرين، الذي بلغ 21235.62 نقطة يوم أمس .
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1577.29 نقطة.
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