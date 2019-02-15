طوكيو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسانخفض مؤشر الأسهم اليابانية " نيكي " اليوم مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بفعل بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المستوى المتدني لأداء القطاع المالي والشركات المصدرة .وانخفض المؤشر القياسي 1.1 % إلى 20900.63 نقطة، متراجعًا عن أعلى مستوى في شهرين، الذي بلغ 21235.62 نقطة يوم أمس .وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 1577.29 نقطة.// انتهى //12:26ت م0031