الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستضع دارة الملك عبدالعزيز الترتيبات الأخيرة لإطلاق فعاليات معرض "علاقة المملكة العربية السعودية والفلبين" الذي تحتضنه العاصمة الفلبينية مانيلا خلال المدة 19-24 فبراير الجاري بالتعاون مع وزارة الإعلام، ووزارة الخارجية ممثلة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين وذلك في إطار استظهار العلاقات التاريخية السعودية الفلبينية المتميزة، ومد جسور التعاون الثقافي بين الدارة والهيئات والمؤسسات والمعاهد المهتمة بالشؤون الثقافية والبحثية والتاريخية.وتنطلق فكرة إقامة المعرض الذي يقام في المكتبة الوطنية بالفلبين بالتعاون مع المركز الثقافي الفلبيني من الرغبة في تعزيز العلاقات السعودية الفلبينية السياسية والتاريخية والاقتصادية، وتعريف الشعب الفلبيني الصديق بتاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها بما تتضمنه من الإنجازات الثقافية والمعرفية والتراثية.وتشمل فعاليات المعرض المصاحبة العرضة السعودية والرقصات الشعبية التي تتميز بها مختلف محافظات المملكة ومناطقها، إلى جانب تنظيم أركان للحنّاء، وللموسيقا العربية، وللخط العربي، وللقهوة والتمر، وذلك في طابع يعكس التداخل والتوافق بين الثقافات كنقطة مشتركة تعزز العلاقات بين الدول والشعوب.ويركز المعرض على تقديم ما ترمي إليه رؤية المملكة 2030 لنقل الوطن إلى حقبة ما بعد الاعتماد على النفط بتنويع مصادر الدخل الوطني، بما تتضمنه من 12 برنامجًا تتعلق بالاقتصاد والتنمية وجودة الحياة والموارد البشرية والتراث والإسكان، إضافة إلى أن هذه الرؤية المباركة توفر فرصة لتعميق العلاقة الاقتصادية للبلدين من خلال استثمار الاقتصاد الفلبيني المتصاعد في برامج الرؤية الطموحة.وتقدم دارة الملك عبدالعزيز جملة من الأنشطة والفعاليات العلمية الأساسية في المعرض منها تنظيم محاضرتين عن "المملكة العربية السعودية ــ التاريخ والمستقبل" للدكتور عبد الله الوليعي، و"العلاقات السعودية الفلبينية " للدكتور محمد التويجري، وتقديم عرض عن العلاقات السعودية الفلبينية، في حين ستسلط وزارة الإعلام الضوء على عدد من العروض الشعبية والفلكلورية، وإقامة ورش عمل للخط العربي.// انتهى //12:32ت م0032