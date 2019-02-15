الرباط 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها لموضوع العلاقات المغربية الأسبانية، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس للمغرب، والتي فتحت عهدًا جديدًا في العلاقات بين البلدين, مبرزة أن هذه الزيارة توجت بتوقيع البلدين على 11 اتفاقية لتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.مغاربيا تناقلت الصحف إعلان وزارة الداخلية الجزائرية أمس، عن تعيين الرئيس الجزائري لمدير عام جديد للأمن ،وذلك قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية.واهتمت بأعمال مؤتمر الأمن في الشرق الاوسط الذي افتتح أمس بالعاصمة وارسو، بمشاركة الرئيس الأمريكي ،و عدد من قادة الدول، من أجل بحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.وتابعت الصحف اهتمامها بمستجدات الأزمة السياسية في فنزويلا، في سياق سياسة شد الحبل بين الرئيس بالوكالة خوان غوايدو و الرئيس نيكولاس مادورو.// انتهى //13:08ت م0035