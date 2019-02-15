عام / طلاب الطائف المتطوعون يشاركون في خدمة المعتمرين القادمين عبر المطار
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عبر فرق طلابية تطوعية في فعالية " مبادرون " المعنية بخدمة المعتمرين بمطار الطائف الدولي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار" كيف نكون قدوة " .
واستهلت الفرق التطوعية من الجنسين نشاطها باستقبال 180 ضيفاً قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووزعت عليهم الهدايا والورود والحقائب الصحية الشخصية ،فيما قدمت المساعدة لكبار السن.
وتأتي فعالية " مبادرون "، ضمن مبادرات تعليم الطائف في ملتقى مكة الثقافي في دورته الثالثة .
// انتهى //
13:33ت م
0039