الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للطيران المدني زيارة للمرضى المنومين بمدينة الملك فهد الطبية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك ضمن أنشطة الدعم النفسي لمرضى السرطان من الأطفال، بهدف تعزيز التواصل الإنساني مع مختلف فئات المجتمع.وقدّمت الهيئة خلال الزيارة باسم منسوبيها ومنسوباتها الهدايا للأطفال المرضى المنومين والمراجعين مما كان له بالغ الأثر في نفسيات الأطفال، وإدخال الفرحة والبهجة على نفوسهم ونفوس ذويهم.وتأتي هذه الزيارة من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تعزيز دورها الاجتماعي من خلال المشاركة المجتمعية، الهادفة إلى التواصل الإنساني وتعزيز جوانب خدمة المجتمع، والتخفيف على المرضى ودعمهم وزرع وتجديد الأمل وتثقيفهم، وبث روح التفاؤل .// انتهى //13:38ت م0040