لندن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسسجل مزيج خاك برنت العالمي خلال تعاملات اليوم أعلى مستوى في له منذ بداية 2019 متجاوزة 65 دولارًا للبرميل بدعم من خفض الإنتاج التي تقودها أوبك.وارتفع برنت إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا بارتفاع بنحو 0.3 % عن التسوية السابقة.وسجلت العقود الأمريكية الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3 %عن التسوية السابقة.// انتهى //13:43ت م0041