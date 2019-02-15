الدمام 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظمت شعبة تقنية المعلومات بمكتب التعليم بشرق الدمام, بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، محاضرة بعنوان "تعريف الجريمة المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها", ألقاها المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح الربيعة، بحضور 280 طالبًا، وذلك بثانوية الملك عبدالله.وتناول المحاضر الربيعة في محاضرته التعريف بالجريمة المعلوماتية، فضلاً عن العقوبات المترتبة عليها، إضافة لوقوفه على أدوات وقنوات الإبلاغ عنها، مسلطاً الضوء في الوقت نفسه على أنواع الجريمة المعلوماتية وأركانها ومخاطرها، وكذلك صعوبات اكتشاف الجريمة المعلوماتية، وصولاً لوقوفه على النظرة القانونية والشرعية لنظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.ودعا الربيعة الطلاب بالتكاتف مع مختلف القطاعات والمؤسسات المجتمعية باعتبار أن التعليم مسئولية الجميع، ويلعب دوراً محورياً في عدم انزلاق الطلبة خلف محتالي الإنترنت والمبتزين ومخترقي المواقع الإلكترونية، فضلاً عن توعيتهم بعدم تحميل البرامج الغير موثوقة، وتجنب التشهير, وانتحال شخصيات الأخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة.// انتهى //13:50ت م0043