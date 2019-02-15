جيزان 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأطلق مكتب التعليم بوسط جيزان بمشاركة طلاب المدارس التابعة للمكتب أمس، مبادرة توعوية تحت عنوان "كن قدوة بعدم رمي المخلفات من المركبات".وأوضح مدير المكتب يحيى أبو هادي، أن المبادرة تأتي ضمن برامج المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها والمقام تحت عنوان "النظافة من الإيمان وحماية للإنسان وتنمية للمجتمع", بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.وبين أن المبادرة التي يشارك فيها عدد من الفرق الكشثفية والمشرفين التربويين بالتنسيق والتعاون مع إدارة المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة، تستهدف بالدرجة الأولى قائدي المركبات، حيث جرى توزيع كشافين من كل المراحل - أشبال, وفتية, ومتقدم - في عدد من الميادين الحيوية بمدينة جيزان، حيث قاموا بتوزيع الورود ومنشورات توعوية وأكياس خاصة بالمركبات لحفظ النفايات للمارة من قائدي وقائدات السيارات، لرفع مستوى الوعي بضرورة الحفاظ على نظافة المدينة من خلال عدم رمي النفايات من المركبات في طرقات المدينة وتجميعها في الأكياس البلاستيكية.// انتهى //14:22ت م0045