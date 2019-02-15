نجران 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسحققت جامعة نجران المركز الرابع مكرر في إحصائية نتائج النجاح في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري من 1 يونيو 2017م وحتى 28 ديسمبر 2018م من بين 28 جامعة حكومية وخاصة، وفق النتائج التي أعلنتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, فيما حققت الجامعة نسبة نجاح 93%، وذلك بفارق 5 درجات عن المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثامن في أعداد المتقدمين للاختبار.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المشرف على الكليات الصحية والمستشفى الجامعي الدكتور جبران القحطاني، أن هذا الإنجاز يأتي استحقاقًا لتطبيق الكلية للمعايير الأكاديمية ذات الجودة العالية، وتتويجًا للجهود الكبيرة لجميع منسوبي الكلية ومنسوباتها.وأشار القحطاني إلى أن خريجي وخريجات كلية الطب وباقي الكليات الصحية ممن يعملون حاليًا في مستشفيات المنطقة التابعة للشؤون الصحية وفي غيرها من مناطق, أثبتوا تميزهم الناجم عن جودة تحصيلهم العلمي الذي يعود إلى حرص الجامعة على جودة المخرجات، مبينًا أن ما تحقق من إنجاز يأتي نتيجة الجهود المبذولة من قبل معالي مدير الجامعة وقياداتها, الذين سخروا طاقاتهم للقفز بالجامعة في كل ما من شأنه خدمة الوطن في مختلف التخصصات.// انتهى //14:24ت م0046