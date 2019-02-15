صبيا 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس بلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا المهندس أحمد بن محمد الأحوس، مقاولي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز، بحضور رئيس المجلس البلدي عبده بن حسن جعفري, وأعضاء المجلس البلدي.وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات المتعلقة بسير المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المركز ونسبة إنجازها، وتقييم الأعمال المنجزة، واقتراح الحلول للمعوقات التي تعترض المشروعات المتعثرة.// انتهى //14:24ت م0047