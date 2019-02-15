الطائف 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف, 8 مبادرات ومشاركات مجتمعية خلال شهر يناير الماضي من العام الحالي 2019م، ضمن جهودها للتكامل مع شركائها، وتقديم المزيد من الفعاليات التي تخدم المجتمع، للوصول إلى تنمية سياحية مستدامة يستفيد منها الجميع.وشملت الفعاليات عدة عروض ومسابقات لجميع الفئات, بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمركز الأحياء بوسط البلد, في زيارة وتكريم المسنين, ضمن المبادرات المجتمعية التي تُعني بهذه الشريحة الغالية على المجتمع.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد, أن هذه المبادرات والفعاليات الاجتماعية, تهدف إلى ترسيخ دور الهيئة وشركائها لتعزيز الفعل الاجتماعي الهادف، وتفعيل المشاركة التطوعية المجتمعية، والبحث عن أماكن جديدة لإقامة الفعاليات والبرامج التي تخص شرائح المجتمع كافة، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول لما يقارب من 300 فعالية خلال العام بإذن الله.// انتهى //14:29ت م0048