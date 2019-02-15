عمّان 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واساعلنت الحكومة الأردنية اليوم ، ان الفرق الأمنية المختصة وخلال تمشيطها أمس لموقع انفجار لغمين قديمين في مدينة السلط غربي العاصمة، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض.وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إن تلك المتفجرات مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية في مدينة السلط خلال شهر اغسطس من العام الماضي.وأكدت في بيان صحفي، أن الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع ، مشيرًة إلى ان عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا زالت جارية.// انتهى //15:18ت م0056