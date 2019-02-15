رام الله 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تقل شرطة هنود في جنوب إقليم كشمير، الذي أودى بحياة وجرح العشرات من المجندين الذين كانوا في الحافلة.وأكدت في بيان اليوم، أن دولة فلسطين تقف في مثل هذه اللحظات الصعبة مع الهند في مواجهة الإرهاب، وتعبر عن كامل تضامنها مع الهند، حكومًة وشعبًا.وأضاف البيان أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة الجميع، ويتطلب التكاتف والتعاون في مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه.// انتهى //15:18ت م0057