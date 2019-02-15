الأحساء 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستقدم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري اليوم، جموع المصلين لأداء الصلاة على شهيدي الواجب سالم سويد الغامدي, وناجي خالد الدوسري، من منسوبي الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي، وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.ونقل وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الإحساء، لذوي الشهيدين سالم الغامدي, وناجي الدوسري, اللذان استشهدا دفاعاً عن دينهم ووطنهم في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.وقد شيعت جموع المصلين جثمان شهيدي الوطن في الحد الجنوبي "الغامدي والدوسري" بمقبرة المزروعية بالأحساء.// انتهى //15:24ت م0058