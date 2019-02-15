بغداد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسلقي جندي عراقي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين اليوم، شمال بغداد.وأفاد مصدر أمني عراقي، أن المسلحين اطلقوا وابلًا من الرصاص على الجندي أثناء وجوده بمنطقة الطارمية شمال العاصمة مما أدى إلى مقتله في الحال وإلحاق أضرار مادية بالمركبة العسكرية التي كان يستقلها.وأوضح أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث , وباشرت بحثها عن منفذي الهجوم, ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.// انتهى //16:08ت م0061