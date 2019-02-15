الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء, مؤسسة غذائية بمدينة الدمام بسبب مخالفات عدة.وأوضحت الهيئة أن مفتشيها نفّذوا جولات على منشآت غذائية في المنطقة الشرقية، وضبطوا منشأة غذائية لم تحصل على رخصة مزاولة النشاط، بينما يوجد بها مواد غذائية منتهية الصلاحية، ولم تطبق أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية.وأشارت إلى ضبط 734 منتجاً غذائياً تبلغ أوزانها نحو 22 طناً، و150 لتراً، فيما جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المنشأة.// انتهى //16:08ت م0062