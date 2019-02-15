إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.05 % أي ما يعادل 20 نقطة، وأقفل عند 40486 نقطة.وبلغ حجم التداول 46639060 سهمًا نفذت في 306 صفقات، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 132 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 160 شركة، واستقرت قيمة أسهم 14 شركة.وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وشركات المواد الغذائية والإسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:31ت م0067