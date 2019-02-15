تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسسلمت عميدة الكلية التقنية للبنات في تبوك هيفاء الصقر, نيابة عن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد ‏المطيري أمس, أول رخصتي مدرب معتمد للعنصر النسائي في تبوك, للمدربتين فاتن البلوي, وهيفاء الرشيد.وهنأت عميدة الكلية، المدربتين، متمنية لهن التوفيق في نقل خبراتهم في البرامج التدريبية للمستفيدين, مشيرًة إلى أن الرخصتين منحتهما الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة, التي تأتي في إطار سعي الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة في ضبط سوق التدريب الأهلي ورفع جودته، بعد أن تحقق في طالبتيها الشروط التي حددتها ضوابط اعتماد رخصة مدرب معتمد من خارج المنشأة التدريبية.// انتهى //16:40ت م0070