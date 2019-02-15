الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستعود غدٍ منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم ، بثلاثة مواجهات في تصفيات دور ربع النهائي، حيث يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره فريق الأهلي السعودي على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.ويطمح فريقا الوصل الإماراتي والأهلي السعودي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة مبكراً بتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في استمرار التفوق في لقاء الإياب بين الفريقين الذي سيقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الـ 25 من شهر فبراير الجاري.وفي العاصمة السعودية الرياض، يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره فريق الاتحاد السكندري المصري على استاد جامعة الملك سعود، وسيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة ايجابية تسهم في وضع قدماً لأحدهما في دور نصف النهائي من البطولة، بينما سيقام لقاء الإياب بين الفريقين في استاد الإسكندرية بمدينة الإسكندرية المصرية في الـ 25 من الشهر الجاري.وفي مدينة أم درمان السودانية، يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره فريق مولودية الجزائر الجزائري في المواجهة الثالثة لهذا اليوم، وذلك على ملعب استاد نادي المريخ، وهي مواجهة الإياب بينهما، بعدما ألتقى الفريقين مؤخراً في مباراة الذهاب في مدينة الجزائر وتعادلا بدون أهداف، وسيسعى كل فريق إلى كسب هذه المواجهة وبلوغ دور نصف النهائي.// انتهى //17:10ت م0073