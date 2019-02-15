الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا السبت منافسات الجولة الـ 15 من دوري البراعم لكرة القدم تحت 15 عامًا ، التي تشهد 6 مواجهات تجمع الاتفاق مع الهلال، والقادسية مع النصر، والشباب مع العمران، والوطن مع الباطن، والأهلي مع اللواء، والاتحاد مع الفتح.وعلى ملعبه بالدمام يستقبل الاتفاق الرابع بـ 24 نقطة ضيفه الهلال المتصدر بـ 37 نقطة، فيما يحل النصر السادس بـ 20 نقطة ضيفًا على القادسية العاشر بـ 10 نقاط.ويواجه الشباب السابع برصيد 19 نقطة على ملعبه ضيفه العمران الثاني عشر بنقطة وحيدة، فيما يستقبل الوطن الثامن بـ 17 نقطة ضيفه الباطن التاسع بنفس الرصيد على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.ويستقبل الأهلي الثالث برصيد 32 نقطة على ملعبه ضيفه اللواء الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فيما يلتقي الاتحاد الخامس بـ 21 نقطة مع ضيفه الفتح الثاني برصيد 36 نقطة.// انتهى //17:37ت م0074