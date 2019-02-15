رام الله 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بلعين أن عشرات المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق شديد خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية.وأشارت المصادر الى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط ، والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين من أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنين أجانب، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.// انتهى //17:43ت م0075