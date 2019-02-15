الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستقام غدًا السبت ثلاث مواجهات ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة ، وتأتي مباراة النصر والأهلي كأقوى المواجهات ، ويقود اللقاء عبداللطيف العتيق وأمين الطريفي حكم ثان وعادل الدوسري مسجلاً المباراة على صالة هيئة الرياضة بالرياض 3 عصراً.ويحل الفيصلي ضيفاً على الابتسام على صالة هيئة الرياضة بالدمام 3 عصراً ، ويلتقي الخليج والترجي على صالة نادي الخليج بسيهات 3 عصراً .وتأجلت مباراة الهلال مع السلام والاتحاد مع الموج لمشاركة الهلال والاتحاد في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة 37 التي انطلقت أمس الجمعة في تونس .// انتهى //17:53ت م0078