رياضي / النصر والأهلي غدًا في أقوى مواجهات الأسبوع العاشر في دوري ممتاز الطائرة
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
تقام غدًا السبت ثلاث مواجهات ضمن الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة ، وتأتي مباراة النصر والأهلي كأقوى المواجهات ، ويقود اللقاء عبداللطيف العتيق وأمين الطريفي حكم ثان وعادل الدوسري مسجلاً المباراة على صالة هيئة الرياضة بالرياض 3 عصراً.
ويحل الفيصلي ضيفاً على الابتسام على صالة هيئة الرياضة بالدمام 3 عصراً ، ويلتقي الخليج والترجي على صالة نادي الخليج بسيهات 3 عصراً .
وتأجلت مباراة الهلال مع السلام والاتحاد مع الموج لمشاركة الهلال والاتحاد في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة 37 التي انطلقت أمس الجمعة في تونس .
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