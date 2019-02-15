الصياهد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسخَصَّصَتْ إدارةُ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية في نسخته الثالثة مساحة كبيرة في سوق الدهناء للأُسرة المنتجة، في خطوة لتعزيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على التراث، حيث أتاحت الفرصة للأسر المنتجة بعرض وتسويق منتجاتها.وجهّزت إدارة المهرجان مواقع مميزة للأسرة المنتجة، تعرض فيها المأكولات والمقتنيات التراثية، والألعاب القديمة، والحِرَف الشعبية اليدوية، والخيام، والتموين، والحطب، ولوازم الرحلات البرية، ومستلزمات الإبل، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم، ومحلات تقديم القهوة، وتقوم إدارة المهرجان بمراقبة الأسعار، واشتراطات البيئة الصحية، والسلامة، والنظافة طيلة أيام المهرجان.وبيّن القائمون على هذه المواقع أن المهرجان أعطى فرصة للعشرات من الأسر لتسويق منتجاتهم وإيجاد مصدر دخل جديد لهم، مقدمين شكرهم لإدارة نادي الإبل على هذه الأفكار والفعاليات التي يستفيد منها الجميع.ويقدم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هذا العام باقة من الفعاليات التي تستهدف الشباب والعوائل والأطفال، بالإضافة إلى إطلاق عدة مبادرات تثقيفية، واقتصادية، وبيئية، واجتماعية.// انتهى //18:27ت م0081