الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على موقف الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب ، مؤكدًا وقوفها الى جانب الهند في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.// انتهى //18:44ت م0082