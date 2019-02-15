الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسحقق المنتخب السعودي لألعاب القوى ميداليتان "فضية وبرونزية " اليوم في منافسات دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر التي انطلقت أمس الأربعاء في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وتختتم غداً السبت.ونال جمعان الزهراني الميدالية الفضية لسباق 200متر "كراسي متحركة " تصنيف T54 بحلوله ثانياً في السباق بزمن ( 92 , 26 ) ثانية ، فيما حقق زميله عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية لسباق 400 متر " كراسي متحركة " تصنيف T53 بحصوله على المركز الثالث بزمن ( 53.25) ثانية.وتتواصل غداً السبت مشاركة الأخضر في البطولة حيث سيخوض الزهراني والجنيدل سباقي 100 و 200 متر ، كما سيشارك فيهما القرشي إضافة إلى سباق 800 متر ويشارك في الدورة 555 لاعباً ولاعبة من 55 دولة ، يتنافسون في 7 رياضات بارالمبية.يذكر أن المنتخب السعودي المشارك في البطولة يضم 3 لاعبين هم جمعان الزهراني وعبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل والمدرب عبدالله مشراوي ومدير المنتخب ناصر القحطاني.// انتهى //18:49ت م0083